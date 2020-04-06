挪中影公款逾7億案 莊婉均應執行8年6月

（中央社記者劉世怡台北6日電）中影前副董事長莊婉均被控13年前利用監管財務之便，挪用中影新台幣7億多元案，其中9罪遭判刑定讞，檢方聲請定應執行刑。台灣高等法院日前裁定，應執行8年6月，還可抗告。

此外，莊婉均另有3罪被判共13個月，得易科罰金定讞，這部分不在法院裁定應執行刑範圍，後續由檢方另行依法執行。

這起案件，源於莊婉均被控於民國95年5月至同年9月擔任中影副董事長期間，利用保管中影公司及時任中影董事長蔡正元的大小章機會，挪用中影資金近新台幣7億5000萬元，投資醫院開發案及台中棒球場經營管理企劃案，遭中影提告。

台灣高等法院更一審在105年8月30日，認定莊婉均觸犯共同行使偽造私文書等14罪，不可易科罰金部分，應執行有期徒刑5年8月，可易科罰金部分則判1年。

經上訴，最高法院106年10月底就莊婉均涉犯的14罪，其中7罪駁回上訴而定讞，包含5罪應執行4年4月徒刑（莊婉均已於同年12月20日入監執行）及2罪共判刑9月得易科罰金。另外7罪撤銷發回高院審理。

高院更二審108年11月間就撤銷發回7罪部分宣判，認定構成5罪，包含4個偽造私文書罪（1年10月、1年10月、7月、4月徒刑）、1個違反銀行法判刑3年4月，其中偽文罪4月得易科罰金。最高法院同年12月間駁回上訴而定讞。

檢方指出，莊婉均不得易科罰金刑部分，聲請法院就9罪定應執行刑，包含最高法院106年10月底判的5罪（應執行4年4月）以及最高法院108年12月間判的4罪（1年10月、1年10月、7月、3年4月）。（編輯：方沛清）1090406