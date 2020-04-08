變造刮刮樂彩券兌獎 得手數十萬被逮送辦

夏姓男子因缺錢花用，去年底開始涉嫌變造刮刮樂彩券，再向台中以南諸多店家行騙，7日在高雄住家被逮，警方同時起出數十張刮刮樂彩券及變造工具。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 109年4月8日

（中央社記者張榮祥台南8日電）曾經營餐廳的夏姓男子，因缺錢花用，涉嫌變造刮刮樂彩券，再向台中以南諸多店家行騙，昨天在高雄住家被逮；警方調查，夏男去年底開始犯案，不法獲利新台幣數十萬元。

台南市警局第五分局偵查隊員今天告訴中央社記者，一名男子3月19日持變造的「超級777」刮刮樂彩券，向台南市北區一家彩券行兌獎7萬元，店家因現金不足，以等值的150張各類刮刮樂彩券兌換，但當店家再向銀行兌獎時，才驚覺遭詐騙。

警方獲報後，鎖定47歲夏姓男子涉案，昨天在高雄苓雅區逮捕夏男，且起出數十張刮刮樂彩券、變造工具、筆刀、白膠等。

警方調查，夏男曾開設餐廳，後因經營不善結束營業，在缺錢花用下，去年底開始變造刮刮樂彩券，先是刮除刮刮樂彩券上的銀漆，再使用筆刀拼湊變造中獎金額、英文字母及彩券下方序號。

夏男變造刮刮樂彩券後，向廟宇、夜市等無機器比對的刮刮樂攤商行騙，犯案地點遍及台中、彰化、台南及高雄等地區，不法所得數十萬元；警方訊後依詐欺、變造有價證券等罪嫌送辦。（編輯：李錫璋）1090408