防疫詐騙跨海合作 刑事局墾丁破機房

刑事局南部打擊犯罪中心13日宣布破獲一起機房跨國詐騙案，查扣詐欺被害人資料及大批詐欺用器材等物證，並拘捕犯嫌劉姓男子等20人。（南打中心提供）中央社記者陳朝福傳真 109年4月13日

（中央社記者陳朝福高雄13日電）刑事局南部打擊犯罪中心破獲一起機房跨國詐騙案，當場查出有新加坡民眾遭詐騙，立即告知，並透過刑事局聯絡官協助處理，阻止持續受害。這名被害人已被騙人民幣20萬元。

刑事警察局南打中心偵一隊隊長蔡志炎今天表示，攻堅破獲詐騙機房當時，現場即發現有新加坡被害人遭詐騙得手的資料，除了即時與被害人取得聯繫告知已遭詐騙，並透過刑事局國際科聯絡在新加坡的聯絡官協助處理，完成被害人筆錄製作，合作共同打擊詐欺犯罪。

蔡志炎表示，新加坡這名被害人遭詐騙人民幣20萬元，是否還有其他被害人持續擴大清查。

刑事局南打中心日前獲報，指屏東恆春地區有詐欺機房活動，報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦，並會同屏東、高雄警方組專案小組追查，果然查出詐騙集團成員對詐欺機房選址，以挑選位處偏僻、巷道狹窄、單一出入口的民宿。

專案小組先不動聲色蒐證，待時機成熟動員特勤等約50名優勢警力，持屏東地方法院核發搜索票及檢察官簽發拘票破門破窗攻堅，現場集團成員雖然滅證，仍查扣詐欺被害人資料及大批詐欺用器材等物證，並拘捕犯嫌劉姓男子等20人，其中6人由檢方聲押獲准。

專案小組清查所查扣的相關資料，查出這個集團在屏東偏鄉設機房，主要以居住新加坡的大陸籍人士為詐騙對象，詐欺手法以信用卡欠款，交由假冒大陸公安人員調查，並佯稱已涉及跨國洗錢案，需要監管帳戶金錢及提供擔保金等，行騙詐取金錢。全案依涉嫌詐欺、組織犯罪防制條例等送辦。（編輯：孫承武）1090413