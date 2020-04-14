警腳踹拒檢少年頭 侯友宜：請司法公正判斷

（中央社記者王鴻國新北14日電）新北市陳姓員警涉用腳踹被取締無照駕駛少年的頭部，引起爭議，律師昨天自發至新北地方法院遞狀告發。市長侯友宜今天表示，相關影片已函請檢方第三方司法單位做公正判斷。

新北市長侯友宜參加市政行程後接受媒體聯訪，媒體詢及中和4月7日有青少年無照駕駛，逆向又闖紅燈，民眾看到員警把青少年制伏在地後用腳踹，讓外界質疑涉及執法過當等問題。

侯友宜表示，他支持警察強力執法，面對犯罪，毫無懼怕，勇於站出來，保護市民的安全，當執法的過程，到了一段落以後，沒有必要的動作就不需要做，做了這些都是無謂的，甚至引起更多的批判和想法。

他表示，中和分局事後指示，對當事人沒有必要的工作，已做了處理，他對此非常認同，尤其，分局也把相關的影片函請新北地檢署認定，「我也支持這個做法，因為外面有疑慮，我們就把所有的影片資料函請新北地檢署，第三方司法單位來公正的一個判斷，請他們來做一個事實的認定。」

新北市陳姓員警涉用腳踹被取締無照駕駛的少年頭部，引起爭議持續延燒，不僅有律師自發至新北地方法院遞狀告發。新北地檢署也依公務員假借職務上機會傷害罪，分他字案辦理。

另外，媒體追問網友涉恐嚇藝人白冰冰遭函送法辦，侯友宜表示，白冰冰從女兒白曉燕遇害的受害者轉而變成一個正向的力量，支持警察，捍衛社會治安，令他非常的感動。「白冰冰也住在新北市，她是我的市民，我更應該以照顧每一個市民的心情來照顧她，讓新北市治安更好」。（編輯：方沛清）1090414