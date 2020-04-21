臉書散布疫情假訊息 北市男子遭訴

（中央社記者林長順台北21日電）台北市何姓男子涉嫌在臉書發文，散布錢櫃SOGO店有人確診假訊息，遭警方查獲送辦。台北地檢署今天偵查終結，依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」將何男起訴。

檢方指出，北市45歲何姓男子，今年3月6日晚間接收到江姓友人告知有關錢櫃SOGO店疑有2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診的不實訊息，未加查證，翌日晚間在臉書（Facebook）發布不實訊息。

檢警查出，何男發文張貼「SOGO……錢櫃，聽說有人確診…好兄弟們，盡量避免安全第一」，經業者向轄區大安分局報案，刑事局偵查第三大隊協同台北市大安警分局查出何男真實身分，將他傳喚到案。

何男坦承貼文，警方訊後依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條「散播不實訊息罪」，移送法辦。

北檢偵辦後，認定何男發布的不實訊息，使其1156名臉書好友得已見聞，足以損害錢櫃SOGO店及多數民眾接收武漢肺炎流行疫情訊息的正確性，依法將他起訴。

特別條例第14條規定，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。（編輯：張銘坤）1090421