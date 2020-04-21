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博弈機房藏雙北商辦大樓 刑事局逮23嫌

最新更新：2020/04/21 18:56
刑事局偵查第一大隊副大隊長許益祥21日表示，雙北警方聯手合作，近期陸續於雙北市破獲多處隱匿商辦大樓的賭博機房，共逮捕23名嫌犯，訊後送辦。中央社記者黃麗芸攝　109年4月21日
刑事局偵查第一大隊副大隊長許益祥21日表示，雙北警方聯手合作，近期陸續於雙北市破獲多處隱匿商辦大樓的賭博機房，共逮捕23名嫌犯，訊後送辦。中央社記者黃麗芸攝　109年4月21日

（中央社記者黃麗芸台北21日電）刑事局去年底偵破一起網路博弈平台機房，經溯源追查，近期陸續於雙北市破獲其他隱匿商辦大樓的賭博機房，共逮23嫌送辦，主嫌供稱疫情影響全球賽事，博弈獲利大減8成。

刑事局今天召開記者會，偵查第一大隊副大隊長許益祥表示，去年11月接獲線報，指有網路博弈平台機房隱身於新北市板橋區一處商辦大樓內經營，並透過社群軟體招募不特定賭客，藉由網路平台下注簽賭，全案報請新北地檢署指揮偵辦。

經長期偵查、蒐證後，刑事局和新北市警察局海山分局、蘆洲分局於今年1月8日於台北市大安區一處商辦大樓發動搜索，現場查獲主嫌39歲陳女和葉嫌及林嫌等3人，並查扣電腦、螢幕、手機、銀聯卡、隨身碟和筆記本等證物。

案經專案小組深入追查發現，除陳女等3嫌外，此集團另有其他隱匿商辦大樓的賭博機房持續經營牟利，立即溯源擴大偵辦。

經溯源查緝發現，此集團都將賭博機房隱匿於承租的商辦大樓內，且頻繁更換公司地點和名稱，以躲避警方查緝。

刑事局見時機成熟，和新北市警察局海山分局、台北市警察局刑事警察大隊陸續於4月8日、16日和20日至台北市內湖區及新北市汐止區商辦大樓執行搜索，同時查扣電腦17台、螢幕40台、手機80支、隨身碟1個、教戰手冊、公司規定和測驗文件等證物。

根據調查了解，陳女聘僱員工經營歐美棒球、足球博弈，賭客需先透過第三方支付方式購買點數下注，初估此集團的3個博弈網站月營業額超過新台幣1億元，1年獲利約14至15億元。

陳女到案供稱，集團後端經營者為中國大陸的線上博弈集團，但受疫情影響，全球職業賽事紛紛喊停，博弈獲利大減僅剩兩成，才改推由台灣女直播主和網紅進行21點、百家樂和香港六合彩直播簽賭，自稱也是疫情受害者。

全案詢後將23嫌依賭博罪嫌移送新北地檢署及士林地檢署偵辦。（編輯：李亨山）1090421

刑事局接連破獲藏於雙北市商辦大樓的網路博弈平台機房，共逮23人，並起獲電腦、手機和教戰手冊等贓證物，21日在記者會中陳列。中央社記者黃麗芸攝　109年4月21日
刑事局接連破獲藏於雙北市商辦大樓的網路博弈平台機房，共逮23人，並起獲電腦、手機和教戰手冊等贓證物，21日在記者會中陳列。中央社記者黃麗芸攝　109年4月21日
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