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七七行館地上物案更審 劉政池認罪求輕判

最新更新：2020/04/22 11:25

（中央社記者蕭博文台北22日電）前苗栗縣長劉政鴻胞弟劉政池涉占陽明山國土開發七七行館，已因擅自設置地下貨櫃判刑定讞入監。高院今天針對劉涉嫌設置草皮等地上物部分進行更審，劉當庭認罪，請求從輕發落。

劉政池庭訊時情緒激動表示，已在苗栗服刑數月，表現良好，今年已69歲，在獄中領悟到要留道德給子孫、留關懷給親友、留公益給社會，無論法院怎麼判都接受，希望能趕快服刑完畢，早日回到社會。

全案起於劉政池涉占陽明山國土蓋七七行館，被控竊占國有土地面積逾4000平方公尺，違法設置地下貨櫃、草皮、地磚、植栽，士林地檢署依違反水土保持法等罪嫌起訴。

一審士林地方法院依水保法，判處劉政池2年3月徒刑。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認定，劉政池觸犯2個水保法的非法占用致水土流失未遂罪，地下貨櫃部分判刑1年2月，草皮、地磚等地上物部分判刑1年，應執行2年徒刑，另犯使公務員登載不實罪判刑4月，得易科罰金。

最高法院去年底駁回地下貨櫃部分的上訴，劉政池判刑1年2月定讞，去年12月26日入監；此外，劉政池被控私設草皮、地磚、植栽等地上物部分，連同使公務員登載不實部分，由最高法院發回更審。

高院今天開庭時，劉政池辯護人主張，劉的身體狀況不好，希望法院從輕發落，給予自新機會；檢察官則認為，劉僅坦認客觀事實，耗費司法資源，請求從重量刑。

審判長諭知全案辯論終結，將於5月13日宣判。（編輯：張銘坤）1090422

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七七行館案地下貨櫃部分 劉政池判刑1年2月定讞

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