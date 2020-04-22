遠航不滿空服員指遭迫陪酒 訴請道歉敗訴

（中央社記者蕭博文台北22日電）遠東航空不滿3名離職空服員製作「空服員的告白：你所不知的航空公司真相」影片，使遠航遭批判強迫空服員陪酒，起訴要求3人登報道歉，高院今天判遠航敗訴，仍可上訴。

全案起於，遠航企業工會理事長詹文婷、工會副理事長高廷萱、空服員呂亞莉等3名離職員工，於民國106年11月2日在臉書散布「空服員的告白：你所不知的航空公司真相」影片。

遠航先對詹文婷等3人提出加重誹謗罪自訴，台灣高等法院去年判決無罪確定；遠航在刑事二審時，提起附帶民事訴訟。

遠航向法院主張，詹文婷等3名離職員工散布的影片，傳述1男搭配1女穿插坐著飲酒，女性臉露驚恐，傳達空服員陪酒的不實訊息，引發公眾嚴厲批判遠航強迫空服員陪酒聲浪，損害遠航名譽甚鉅，請求3人登報道歉以回復名譽。

高院審理後認為，影片指述「在公司路跑活動用餐休息時間，空服員臨時被打散分配到不同桌位，與各家旅行社業者、長官等一起共桌吃飯，席間主管還要求空服幫長官倒酒水」等內容，經參與餐宴的空服員及遠航人員證述明確，並未悖於事實。

高院認為，被告基於遠航工會幹部及會員身分，對於空服員工作環境及空服員形象等可受公評之事，屬於憲法保障的言論自由範疇而為適當評論，並非以侵害遠航名譽為目的，不成立侵權行為，判遠航敗訴。（編輯：張銘坤）1090422