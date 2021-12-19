台中警所長人車跌落水溝身亡 盧秀燕慰問家屬

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（中央社記者郝雪卿台中19日電）台中市警察局烏日分局麗水派出所長林木火，18日被發現連人帶車跌落水溝身亡，台中市長盧秀燕今天前往殯儀館慰問家屬，並允諾市府會全力協助處理後事。

林木火18日因選舉勤務未到，被發現連人帶車跌落水溝內身亡。台中市政府發布新聞稿指出，盧秀燕今天前往東海殯儀館慰問家屬，對於意外表達不捨，並鼓勵林太太「我們是一家人，妳不是孤單的」，市府會全力協助，讓往生者沒有罣礙。

盧秀燕緊握著林太太的手含淚指出，為了讓往生的先生安心，請林太太一定要把自己照顧好。林家2個兒子，小兒子就讀高三，剩半年即將考大學，現在正是關鍵時期，她也鼓勵林太太為母則強，盼讓兒子安心讀書、順利考上大學，讓在天上的先生不會掛心。

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盧秀燕也對林木火的小兒子說，事情交給大人，請他好好讀書，因為媽媽心臟裝支架，請他也幫忙關心媽媽身體，讓媽媽有依靠；遭逢意外衝擊很大，這是人生很大的難關，但只能勇敢面對，請2個兒子要好好照顧自己，並完成媽媽心願，市府一定全力協助後事。

烏日分局長楊川也對林木火發生意外表達不捨，他說，林木火雖然表定輪休，但因18日公投，17日下午仍至分局參加「全國公民投票安全維護勤務勤前教育」，勤教結束後返回派出所內，向同仁轉達執勤重點，而後晚間騎乘偵防機車外出巡視轄區，就未再返回所內，後經民眾發現已不幸身亡，同仁都極為不捨。（編輯：陳仁華）1101219