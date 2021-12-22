製毒不慎引發火災 2嫌負傷落跑就醫遭逮

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台南市佳里區一處透天厝民宅在11月24日發生火警，消防人員救災時發現現場堆放不明化學物品，警方查出疑似為製毒過程中引發火災。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 110年12月22日

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（中央社記者楊思瑞台南22日電）台南市佳里區1處透天厝民宅在11月24日發生火警，消防人員救災時發現現場堆放不明化學物品，警方查出疑似2名男子在製毒過程中引發火災後逃離現場，追緝逮捕負傷就醫的2嫌。

台南市政府消防局在11月24日下午4時左右接獲報案，指稱佳里區1處透天厝3樓竄出濃煙，附近居民不但聽到爆炸聲響，還有人向警消人員表示，當時曾看到3名男子負傷逃出屋外，分乘2輛汽車離開，消防人員救災時發現屋內堆放不明化學物品，疑似製毒工廠，向警方通報。

警方追查發現透天厝的承租人身分，並調閱周邊監視器影像追查，最後掌握因嚴重燒灼傷住院就醫的黃姓、龔姓2名男子，帶回警局接受偵辦，並持續追查製毒原料、資金來源及在逃共犯。

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台南市政府警察局佳里分局今天發布新聞稿指出，警方獲報後由刑事警察大隊及佳里分局組成專案小組，調查後發現疑似是黃、龔2名男子在提煉毒品時，因經驗不足導致爆炸起火燃燒，意外讓製毒工廠曝光，警方已查獲122公斤三級毒品甲基卡西酮（俗稱喵喵）半成品與原料。

警方指出，此案中查獲的毒品初估可製成約10萬包毒咖啡包，還好及時查獲。「喵喵」作用類似搖頭丸，國外已有多起施用造成死亡案例，服用後可能會導致流鼻血、幻覺、噁心、嘔吐、妄想等副作用，長期使用也可能導致陽痿，甚至賠上性命。（編輯：張雅淨）1101222