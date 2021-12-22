學生簽證放水 前駐越秘書更二審遭判8年8月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北22日電）前駐越南代表處秘書蕭裕文被控核發學生簽證時放水圖利仲介，台灣高等法院更二審今天依貪污圖利22罪、財產來源不明罪，判他8年8月、褫奪公權4年，還可上訴。

檢方起訴指出，蕭裕文涉嫌在越南期間與越南當地仲介曹保麟勾結，在核發學生簽證時放水並收賄，曹保麟涉偽造學生財力證明及漢語水平證書。

檢方起訴認定，蕭裕文圖利曹保麟辦理27件學生簽證；蕭裕文駐越期間有財產與薪資收入顯不相當情形，蕭裕文從民國99年5月起到102年1月止，共33個月支付房屋租金7萬5885.49美元（約新台幣242萬2264元），卻不是從薪資帳戶支付，且蕭裕文在越南當地購入83個LV皮件，總價達越南盾12億元（約新台幣170萬元）。

蕭裕文在越南期間帳戶內共計存入1萬6900美元（約新台幣53萬9448元）及結售4300美元（約新台幣13萬7256元）；檢方給他二次機會說明這些支出及帳戶款項來源，但蕭裕文無法合理說明。

檢方依貪污治罪條例的圖利罪及財產來源不明罪起訴蕭裕文，依偽造文書罪起訴曹保麟。

一審判蕭裕文12年徒刑、褫奪公權5年，曹保麟2年徒刑，得易科罰金；二審台灣高等法院認定蕭裕文構成貪污圖利27罪、財產來源不明罪，應執行10年徒刑、褫奪公權5年，曹保麟構成偽造文書14罪，應執行1年6月徒刑，得易科罰金（未上訴而確定）。

蕭裕文不服提起上訴，經最高法院撤銷發回，高院更一審去年2月認定蕭裕文構成貪污圖利22罪、財產來源不明罪，判刑8年10月、褫奪公權4年。

蕭裕文不服更一審判決提起上訴，最高法院今年4月間撤銷發回，高院更二審審理後，今天宣判。（編輯：張銘坤）1101222