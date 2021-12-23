新北工務局技士涉變更建照圖利建商 2業者交保

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（中央社記者林長順台北23日電）檢調獲報，新北市工務局潘姓技士等人涉嫌變更建案使用執照加註事項，圖利潤隆建設建案，北檢昨天指揮調查局搜索並約談13人。檢察官漏夜複訊後，今天諭令2業者交保。

檢調接獲報案，潘男等人於民國102年間涉嫌變更建案使用執照加註事項，讓旅館建案變成住宅，涉嫌貪污治罪條例第6條圖利罪嫌，台北地檢署昨天指揮調查局新北市調查處搜索包括潤隆建設、涉案公務員住處及辦公室共13處。

檢調並約談潘男等多名涉案公務員、負責建案的廠商、跑照的營造公司負責人及潤隆董事長蔡聰賓等13人說明。檢察官漏夜複訊後，今天凌晨諭令王姓、周姓業者分別以新台幣100萬元、50萬元交保，其餘涉案人仍在偵訊中。

潤隆建設昨天發布重大訊息指出，檢調單位到公司調查「國賓大苑」建案一事。潤隆強調，公司建案均依法辦理，並全力配合檢調單位調查。

新北市工務局則回應表示，這是民國102年核發使用執照案，相關同仁都已離職，工務局僅有2名臨時雇工以「證人」身分前往市調處協助調查。目前全案尚待釐清，工務局尊重並配合司法調查。（編輯：謝雅竹）1101223