犯嫌欲搶耶誕商機 萬華警破槍械改造工廠

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台北市警察局萬華分局偵查隊表示，從事鐵皮工程的王男及邱男，因見改造槍枝利潤頗豐，心生歹念購玩具模擬槍後改造販售，警方25日攻堅逮兩嫌送辦。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 110年12月26日

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（中央社記者黃麗芸台北26日電）從事鐵皮工程的王男和邱男見改造槍枝利潤豐厚，竟心生歹念購玩具模擬槍後改造販售，耶誕節前夕又購入大批改造零件，疑欲趁節慶期間大賺一筆，北市警昨天攻堅逮兩嫌送辦。

台北市警察局萬華分局偵查隊副隊長黃冠豪今天表示，日前調查情資顯示，原本從事鐵皮工程為業的王男及邱男，因見改造槍枝利潤頗豐，便心生歹念，利用鐵皮工程行作為偽裝，實則從事不法改造槍枝之用。

據警方調查了解，2嫌購入玩具模擬槍後再改造出售，每把槍售價約為新台幣3萬至5萬元不等，粗估其不法獲利數十萬元。

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經長期蒐證監控，警方發現王嫌等人於近日購入大批改造零件，疑似要趁耶誕節期間大賺一筆，隨即於昨天下午3時許召集荷槍實彈的刑警及特勤員警，到新北市鶯歌區一處鐵皮屋執行攻堅。

警方現場破門查獲改造槍和半成品共10把、45顆子彈、35包毒品咖啡包及改造工具和零件等贓證物，並逮王嫌及邱嫌兩人，全案詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1101226