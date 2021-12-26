愛犬走失飼主深夜街上呼喊 基隆暖警助尋回

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基隆市林姓女子（左）飼養的博美犬日前晚間走失闖入民宅，民眾將牠送到南榮路派出所，林女深夜在街上呼喊愛犬名字，員警獲報請林女到所指認，協助尋回愛犬。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 110年12月26日

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（中央社記者王朝鈺基隆26日電）基隆市林姓女子飼養的博美犬日前晚間走失闖入民宅，民眾將牠送到派出所，林女因遍尋不著，深夜在街上呼喊愛犬名字，員警獲報請林女到所指認，協助尋回愛犬。

警方今天表示，基隆市警察局第一分局南榮路派出所警員楊琍予、陳思雯24日晚間10時許值勤時，有民眾抱著一隻純白色博美犬走進派出所，表示這隻博美犬莫名跑進家中，且彷彿受過訓練，不但乖巧更不會亂叫，可能是附近居民走失，請警方協助找回飼主。

由於基隆市區動物醫院早已關門，博美犬身上也無任何身分辨識資料，警方便先將牠安置在紙箱內，並提供乾淨飲用水，待隔日上午動物醫院開門時，帶著這隻博美犬前往掃描晶片以聯繫飼主。

不久後，警方接獲報案，稱有民眾沿街呼喊「辛巴、辛巴」，經派員前往了解，得知是林女在尋找走失的博美犬，經警方與林女比對特徵，發現應是博美犬的飼主，連忙請她至派出所認領。

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林女到派出所大聲呼喊愛犬名字「辛巴」時，博美犬聽見熟悉的聲音立即激動地想跳出紙箱。林女向警方表示，因忙碌未注意愛犬跑出，發現後遍尋不著十分心急，還好遇上熱心員警才能順利尋回。

警方提醒民眾，飼養寵物應植入寵物晶片或讓寵物攜帶可辨識性配件，以便不慎走失時能快速通知飼主認領，民眾帶毛小孩出門在外也要隨時注意動向，以免走失。（編輯：方沛清）1101226