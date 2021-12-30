殉職勇消陳志帆撫卹金化大愛 捐裝備守護同袍

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（中央社記者蕭博陽彰化縣30日電）彰化東區分隊消防員陳志帆出勤喬友大樓火警搶救殉職，家屬將撫卹金化為大愛，今天捐贈一批個人裝備給陳志帆的隊友，讓分隊每人都配備個人熱顯像儀，創下全台灣各分隊之先。

彰化市喬友大樓今年6月30日大火釀4死，其中彰化縣消防局東區分隊消防員陳志帆殉職火場，陳志帆家屬將撫卹金轉為大愛，原擬捐贈救護車，經與第一線人員討論，家屬今天代表「故分隊長陳志帆」捐贈23組個人隨身熱顯像儀、2具80公尺燈繩、10件降溫背心、400個N95口罩給彰化東區分隊，以強化個人裝備。

捐贈儀式上午在東區分隊舉行，消防局長施順仁、陳志帆的父親陳貴森、妹妹陳裔筑等人出席。施順仁致詞時說，感謝家屬無私大愛，捐贈價值新台幣104萬元的器材，確實符合消防員需要，而危機也是轉機，目前搶救、訓練已精進許多，盼盡量避免憾事再發生。

陳貴森說，希望大家好好使用這些器材，分隊許多消防員年紀與陳志帆相近，「我當作兒子或（陳志帆的）兄弟看待」，很感謝過去那段時間大家對陳志帆的照顧。

陳裔筑致詞前，先請來賓默哀1分鐘。她說，家人心裡的空洞仍在，家屬、消防員工作權益促進會這段期間積極與政府對話，尚未獲政府正面回應，身為陳志帆的妹妹，東區分隊每一名人員就像陳志帆家人，「也就是我們的家人」，因此希望分隊每人都平平安安。

陳裔筑表示，透過這次捐贈，將陳志帆的小愛提供給分隊每一人，「希望我們的家人能出勤安全歸來」；現況環境透過民間捐贈資源，是無法提升消防員個人戰力，政府應編列合理預算，而不是依賴民間捐贈，如此恐無法具體提升個人戰力及安全防護。

陳裔筑說，今天代表陳志帆捐贈東區分隊個人裝備，包括個人熱顯像儀、新式燈繩、降溫背心、口罩，讓進出火場更有保障，也讓東區分隊成為全台灣第一個全部隊員都配備個人式手持熱顯像儀的分隊，就是希望不要再有第2個陳志帆犧牲。

陳裔筑表示，希望政府首長、長官、新任消防局長施順仁能真正將基層當成自己的家人，才能重視基層心聲及傾聽問題，才不會讓改革策進只是口號。

中央社記者訪問陳裔筑「捐贈行為可說是從一開始的悲憤化為大愛嗎，心境如何轉變」。她說，總不能一直停在悲傷狀態，希望不要再有憾事發生，家人心理狀況一開始真的不好，如同先前說過，一直與縣府、政府、消防局溝通，都無法得到已知資訊之外的解答。

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陳裔筑表示，日前已對相關主管提告，這件事之後就是交由司法處理，而他們對東區分隊其他人能做的事，就是在有餘力情況下，利用陳志帆留下的撫卹金、救助金等，將這些金錢轉換成個人裝備，以提升東區消防分隊人員出勤安全。

彰化縣消防局透過新聞稿表示，火災搶救最大危害就是濃煙，在濃煙密布的火場搜索時，紅外線熱顯像儀可探測溫度，讓消防員快速掌握火場並搜尋起火點，透過善用這批獲贈新器材並結合原有救援裝備，相信能讓民眾生命更有保障，同時更保護消防員安全。（編輯：謝雅竹）1101230