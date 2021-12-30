更多編輯台推薦新聞：
全台跨年晚會卡司直播一次看 伍佰梁靜茹五月天陪你迎2022
生活

全台跨年晚會卡司直播一次看 伍佰梁靜茹五月天陪你迎2022

何韻詩無畏無懼 用行動唱出追尋民主這首歌
兩岸

何韻詩無畏無懼 用行動唱出追尋民主這首歌

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁
國際

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

雲林縣議員顏旭懋涉毒品走私 屏地院裁准羈押禁見

2021/12/30 13:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭芷瑄、姜宜菁屏東縣30日電）雲林縣民進黨籍縣議員顏旭懋捲入市價上億元安毒走私案，14日屏東地檢署向法院聲請羈押被駁回，屏檢再提抗告，經高雄高分院發回更裁，屏東地院昨天裁准羈押禁見。

顏旭懋議員服務處今天發聲明強調，議員雖未有任何違法事實，仍尊重司法機關裁定。但基於無罪推定原則，仍請民眾相信議員清白；議員會努力尋求司法途徑，堅決捍衛自身聲譽及尋求回歸鄉里服務選民機會。

服務處指出，雖遭羈押影響議員親自服務鄉親機會，但在羈押期間，議員服務處團隊服務不間斷，不負選民託付。服務處重申，議員會積極配合司法調查，盼能早日釐清事實，還議員清白及自由，希望媒體及大眾不要以訛傳訛，妄加揣測，徒增紛擾。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

屏東地檢署主任檢察官陳怡利向中央社記者表示，顏旭懋所犯為5年以上的重罪，且有事實足認有勾串共犯、證人之虞，提出抗告後，昨天中午被屏東地方法院裁准羈押禁見。

顏旭懋被檢警懷疑涉入刑事警察局偵八隊今年破獲市價新台幣上億元的漁船走私安非他命案。顏13日主動到案說明，屏檢隔天訊後向法院聲請羈押，被法院裁定無保請回；屏檢補強證據提出抗告，屏東地院昨天裁定羈押禁見，昨天中午顏已被送進看守所。（編輯：孫承武）1101230

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族