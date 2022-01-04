特斯拉車主拆車牌違停 吃2罰單共6300元

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屏東縣潮州鎮昌明路段4日有1輛沒有車牌的紅色特斯拉違規停在紅線上，警方調閱監視器找到車主，違停及沒掛車牌共罰新台幣6300元。（潮州警分局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年1月4日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣4日電）屏東縣潮州鎮昌明路段今天上午有1輛紅色特斯拉違規停在紅線上，並且沒有車牌，民眾PO網熱議，警方調閱監視器找到車主，違停及沒掛車牌共罰6300元。

潮州警分局中山路派出所今天上午獲報紅色特斯拉違停又沒懸掛車牌事件後，員警前往昌明路案發現場調閱監視器，發現車主違規停在紅線上，接著拆走前後車牌離開，除了從監視器上查獲車牌號碼外，也以監視器錄到的車主影像詢問附近民眾。

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警方向中央社記者表示，車主就在停車的附近工地上班，由於特斯拉太顯眼，附近住戶多知道車主是誰，員警很快找到人，車主向警方表示，因為違規停在紅線上，擔心被開紅單，所以才拆掉前後車牌。

警方依違反道路交通管理處罰條例12條4項及56條1項1款舉發，警方表示，道路交通管理處罰條例第12條第4項「未懸掛號碼汽車於路邊停車」處新台幣5400元，56條1項1款紅線違規停車處900元，2項違規共罰6300元。（編輯：謝雅竹）1110104