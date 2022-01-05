高雄教師站導護遭撞 學校公布捐款專戶盼各界送暖

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高雄市鳳翔國中梁姓教師110年12月1日執行導護工作時，遭闖紅燈小客車衝撞，導致顱內出血緊急送醫，至今仍在昏迷，校內師生寫卡片為梁姓教師集氣，盼她早日康復。（高雄市教育局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年1月5日

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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）高雄鳳翔國中梁姓女教師去年12月1日執行導護遭撞送醫，至今昏迷。師生集氣做卡片，盼早日康復，學校今天也公布捐款專戶，籲各界送暖。高雄市長陳其邁今天也到醫院探望關心。

梁姓教師遭小客車闖紅燈衝撞，導致顱內出血緊急送醫。鳳翔國中校長謝忠保今天接受中央社記者訪問表示，梁姓教師未來醫療仍需協助，還有3名分別就讀幼兒園、國小與國中子女，今天公布學校保管金專戶，協助代收社會各界愛心捐款，盼給予協助。

陳其邁今天上午到醫院關心梁姓教師醫療與復原狀況，盼醫院全力提供醫療專業協助；針對學校將協助代收捐款，陳其邁也期待大家共同送暖，給家屬後續支持。

高雄市教育局今天發布新聞稿表示，教育局及學校持續關注梁姓教師醫療照顧情形，並與警察局、交通局等單位現勘學校周邊交通安全、研議導護工作配套措施。學校及相關單位也協助家屬對肇事者提出訴訟與求償。

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教育局指出，陳其邁責成教育局等相關單位全力協助家屬，並同步啟動目睹學生、家長等安心關懷輔導處遇機制。由於梁姓教師仍在醫院治療，教育局長謝文斌已代表市府先行致贈慰問金新台幣10萬元。

學校保管金專戶的戶名為「高雄市立鳳翔國民中學保管金專戶」、帳號「高雄銀行鳳山分行200-103-085488」、銀行代碼「0162003」。捐款民眾註明指定「協助梁師事故案」、匯款人姓名、電話號碼，或洽（07）7929337轉41鳳翔國中曾主任詢問。（編輯：郭諭儒）1110105