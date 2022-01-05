高雄身障少年遭持球棒圍毆 4嫌涉殺人未遂送辦

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高雄許姓身障少年110年12月底遭4人約出後以球棒痛毆頭部致傷，鼓山警分局5日指出，當時警方獲報後已循線迅速將郭姓少年等4人逮捕歸案，訊後依殺人未遂、妨害秩序等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年1月5日

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（中央社記者洪學廣高雄5日電）高雄許姓身障少年遭4人約出以球棒打傷，鼓山警分局今晚指出，涉案4嫌已全數落網，並依殺人未遂、妨害秩序罪送辦。許母則說，目前兒子已返家休息，但仍有頭暈等症狀。

有網友日前在臉書「爆料公社」轉發一段影片，內容為一名身心障礙少年遭4惡煞以球棒長棍痛毆頭部，倒臥血泊，受害少年送醫躺在病床畫面激起網友憤怒，少年母親更痛斥兒子是被誆騙出門下手，希望大家主持公道。

在影片中，被害少年突然遭1人從後面持鋁棒痛擊頭部，少年舉手求饒仍被4人一擁而上持續以棍棒拳腳相向。另段影片則是少年躺在醫院畫面。

對此，高雄市政府警察局鼓山分局龍華派出所晚間向中央社記者表示，去年12月23日晚間11時多接獲許姓少年母親報案，指鼓山區馬卡道路高雄市立兒童美術館停車場有人遭痛毆，警方於24日凌晨1時多將郭姓少年等4人逮捕歸案，其中廖姓、周姓少年仍未成年。

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警方調查，20歲許男是單親家庭，他當晚被友人載到停車場和眾人會合後，即一起討論上次屏東出遊的言語誤會，但又發生口角糾紛，許男因此遭4人毆打成傷，事後由母親陪同前往高雄市立聯合醫院就醫診治，涉案4嫌則依殺人未遂、妨害秩序等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

許男母親則表示，兒子送到醫院時失血過多，手一直發抖，甚至翻白眼持續嘔吐，目前雖然已經返家休息，但仍有頭暈等後遺症，傷口也都還在，手甚至還是腫的。許母痛批「一個身障小孩被打到全身都是傷，對方還是在要求下才道歉」。（編輯：謝雅竹）1110105