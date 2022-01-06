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士檢偵辦濫倒廢土案 2業者各500萬元交保

2022/1/6 09:24
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（中央社記者劉世怡台北6日電）士檢今天表示，偵辦王姓、侯姓業者涉嫌濫倒廢棄土牟利案，發動26路搜索，查扣犯罪所得新台幣1000萬餘元，經複訊後，諭令王姓、侯姓業者各500萬元交保。

除王姓、侯姓業者各500萬元交保外，另39名犯嫌以2萬至30萬元不等金額交保，5人訊後飭回。

全案緣於，士林地檢署獲報，王姓、侯姓等業者承攬台北市某建案廢棄土方清運業務，涉嫌濫倒廢棄土以牟取暴利。

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主任檢察官陳彥章、檢察官劉畊甫4日指揮內政部警政署刑事警察局偵查第4大隊、台北市政府警察局南港、士林、大同等分局，及新北市、基隆市、宜蘭縣、台中市、南投縣、彰化縣等地司法警察機關，會同環境保護署環境督察總隊北區環境督察大隊，兵分26路執行搜索。

檢警查扣犯罪所得1000萬餘元、工程合約、運送聯單、帳冊等相關證據及砂石車11部，並傳拘王姓業者及通知證人逾60人。（編輯：管中維）1110106

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