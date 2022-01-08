砂石車拒檢險撞警 警開4槍逮捕盧姓駕駛

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高雄市政府警察局岡山分局表示，8日上午在國道10號燕巢交流道執行攔檢勤務時，盧姓男子駕駛砂石車（後）拒檢，差點撞上警員，警方一路追到仁武環湖路，一共開了4槍制止，最後帶回盧姓男子偵訊，釐清拒檢動機。（警方提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月8日

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（中央社記者曾以寧高雄8日電）高雄市警方今天上午在燕巢區臨檢時，38歲盧姓男子駕駛砂石車拒檢，差點撞上警員，並搖擺車身企圖逼停緊追在後的警方。警方開4槍制止，帶回盧姓男子偵訊，釐清拒檢動機。

高雄市政府警察局岡山分局表示，上午10時30分許在國道10號燕巢交流道執行攔檢勤務時，盧姓男子駕駛砂石車拒檢，差點撞上警員。

警方說，砂石車隨後往仁武區方向行駛，還數度想透過搖擺車身，逼停緊追在後的警方，警方開2槍警告後，盧姓駕駛仍未停車，警方一路追到仁武環湖路，又再開2槍射破砂石車前輪，盧姓駕駛才停下。（編輯：李明宗）1110108