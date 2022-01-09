女子倒車誤把油門當煞車 自小客直衝掉進水池

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（中央社記者吳哲豪彰化9日電）李姓女子和丈夫今天中午開車前往彰化埔鹽鄉南新村賞花，李女倒車時疑似把油門當煞車踩，自小客車加速撞斷護欄掉進社區水池，所幸李女自行脫困未受傷。

埔鹽鄉長許文萍今天接受媒體聯訪時指出，來自台中市的李女和丈夫中午開車到南新村賞花，李女開車進南新社區找到停車位，先讓丈夫下車。

許文萍說，李女駕駛的紅色自小客車原以緩慢速度倒車，突然加速撞斷護欄，整輛車掉進社區水池，李女丈夫見狀也跑到水池邊關心；所幸水池不深，李女自行脫困沒有受傷，也找來拖吊車將自小客車吊離水池。

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許文萍指出，最近每逢週末假日有不少遊客到南新村賞花，人潮多停車位不好找，呼籲民眾開車進入南新村時小心駕駛，以免再發生類似意外。

埔鹽鄉公所人員告訴中央社記者，南新村是埔鹽鄉重要稻作產區，每年11月到隔年2月農民會在稻田灑下波斯菊、向日葵或油麻菜花種子，近日種子開花，紅、白、黃3色花田綿延近20公頃，吸引不少遊客賞花，南新村也被人稱為花海村。（編輯：唐聲揚）1110109