泡牛奶燙傷、換藥壓到手骨折 粗心父母緩起訴

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（中央社記者林長順台北10日電）新北市新店區楊姓夫婦泡牛奶時燙傷女嬰，換藥時造成女嬰左手肱骨骨折，另未阻止大女兒大力搖晃導致女嬰得到嬰兒搖晃症。北檢認為楊姓夫婦並非故意，予緩起訴處分。

檢方調查，楊姓夫婦先育有一名女兒，民國109年間11月間又生了一名女兒。去年1月間，楊父在住家大樓地下停車場要把嬰兒抱上車時，不小心讓女嬰頭部撞上車門，幾天後泡牛奶時，又不慎燙傷女嬰。

醫師囑咐楊姓夫婦每天要幫女嬰換藥，但2人在換藥期間，因嬰兒疼痛掙扎，分別壓住女嬰四肢時，力道過猛，導致女嬰左手肱骨骨折。

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另外，楊母於去年2月間將女嬰放在餐搖椅後到廚房備餐，大女兒跑去搖晃餐搖椅，導致女嬰得到嬰兒搖晃症。不久後女嬰有眼睛上吊、抽筋等症狀送急診，醫院社工通報疑似家暴案件。

北檢偵辦後，查無證據顯示楊姓夫婦故意或虐待女嬰，依過失傷害罪將2人緩起訴處分，期間3年，應配合新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心安排親職教育36小時及育兒指導課程24小時。（編輯：方沛清）1110110