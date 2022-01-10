中市警破獲毒品案 嫌犯寵物狗也配合「趴下」

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台中市警察局10日宣布破獲一件毒品案，當警方破門而入，喝令宋姓男子配合上銬時，嫌犯的寵物狗竟然配合警方指示，乖乖趴在地面，也不再發出聲音。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真 111年1月10日

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（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中市警察局今天宣布破獲一件毒品案，當警方破門而入，喝令宋姓男子配合上銬時，嫌犯的寵物狗竟然配合警方指示，乖乖趴在地面，也不再發出聲音，頓時化解緊張氣氛。

台中市警察局刑警大隊今天召開破案記者會指出，去年底偵辦一件毒品案件，循線追查確認宋姓男子身分，發現宋男當時因毒品案未到案執行，遭台中地檢署發布通緝，不但出入極為謹慎小心，並經常更換藏身地點，以逃避警方查緝。

警方表示，專案小組人員根據宋男生活習性及接觸對象分析清查，鎖定宋男藏匿在台中市北區某出租套房內，去年11月24日見時機成熟執行查緝，並迅速將宋男壓制逮捕；現場起獲第2級毒品安非他命吸食器1組，全案警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌隨案解送台中地檢署歸案。

破獲過程中，警方說，現場宋男所飼養的博美犬，疑因護主心切，在旁向員警吠叫，隨後似乎因聽聞查緝員警喝令宋男雙手放背後配合逮捕上銬，這隻寵物狗竟依警方指示乖乖趴在地面，同時不再發出聲音。

警方看到寵物狗乖巧配合辦案的有趣舉動相當新奇，頓時化解緊張氣氛，事後警方並通知宋男的友人將小狗帶回照顧。（編輯：郭諭儒）1110110