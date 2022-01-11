毒販夥同3嫌虐死小弟 北檢依傷害致死罪嫌起訴

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（中央社記者蕭博文台北11日電）張姓男子不滿吳姓小弟開門，導致他遭警查獲毒品，指示謝男控制吳男，另夥同盧男、王男以皮鞭、電擊棒毆打，並餵飲液態搖頭丸致死。北檢依傷害致死等罪嫌起訴張男等4人。

台北地檢署起訴書指出，張姓男子住在台北市文山區，以住處為販賣毒品場所，吳姓被害人為張男小弟。民國110年9月12日晚間，新北市政府警察局永和分局員警調查毒品溯源案件，吳男開門讓員警進入張男住處。

永和分局員警當場發現安非他命並逮捕張男，移送北檢偵辦；同年9月13日，張男不滿吳男開門害他遭逮，指示謝男將吳男上銬，另夥同盧男、王男以皮鞭毆打吳男，還要求吳男用嘴巴含住電擊棒，並對吳男拳打腳踢。

張姓男子等人見吳男已痛苦不堪，又餵飲液態搖頭丸，導致吳男口吐不明分泌物、身體搖晃後不支倒地，最後因毒品中毒休克死亡。

同年9月14日，台北市政府警察局中正第一分局員警獲報張男涉嫌販賣大麻，持搜索票到張男住處搜索，驚見吳男遺體，全案因而曝光。

北檢認為，張男等人毆打吳男均非重擊，當場應無殺人犯意，今天依強制、傷害致死等罪嫌起訴張男等4人。（編輯：李亨山）1110111