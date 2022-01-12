金山區公所小編猝死案 家屬請求國賠836萬餘元

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新北市金山區公所小編陳嘉緯疑過勞猝死案，家屬12日在律師陪同下，到金山區公所提交國家賠償申請書，由區公所主秘陳其泓（左）代表接下。中央社記者沈佩瑤攝 111年1月12日

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（中央社記者沈佩瑤新北12日電）新北市金山區公所小編陳嘉緯疑過勞猝死案，家屬今天在律師陪同下，到金山區公所提交國賠申請書，求償836萬餘元。陳嘉緯的父親怨嘆兒子選擇回鄉服務，「願望無法達成了」。

金山區公所小編陳嘉緯疑過勞猝死，監察院在去年8月18日通過監委提案，針對金山區公所未善盡雇主職業安全防護義務，糾正金山區公所，並要求新北市政府議處相關失職人員。

陳嘉緯的父親陳國煌今天在律師陪同下，到金山區公所遞送國家賠償申請書，求償新台幣836萬2739元。

陳國煌接受媒體聯訪時，紅著眼眶一度說不出話，沉默幾秒又吸了吸氣緩和情緒後開口說：「真得很傷心」，陳嘉緯很年輕才20幾歲，是個很乖的孩子。

陳國煌說，陳嘉緯是金山在地長大的孩子，原本在台北工作，選擇回鄉服務希望照顧鄉里，他常說很累，回家甚至直接倒在椅子上睡著，但他很有責任感，一年365天都沒有休息，「如今他的願望已經無法達成了」，盼替陳嘉緯討回一口氣。

委任律師關治維、黃志國說明，金山區公所應在國家賠償請求書送達的30天內，安排協議，否則就可直接進行訴訟；安排協議後的60天內若沒有達成協議，一樣可以提起國賠訴訟。

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至於新北市政府迄今沒有提出懲處名單，是否會造成請求國賠障礙。2名律師認為，因去年監察院已提出相關報告，明顯寫出區公所有疏失，憑此即可進行國賠訴訟。

金山區公所主秘陳其泓代表接下請求書，面對媒體追問「為何長時間沒有關心陳家」、「臉書社群經營方式是否有調整」等，他都沒有回應，僅說這是家屬第一次提出正式申請，會依國家賠償法進行後續程序。（編輯：李錫璋）1110112

新北市金山區公所小編陳嘉緯疑過勞猝死案，陳嘉緯父親陳國煌（中）12日受訪時紅著眼眶、一度說不出話，緩和情緒後才終於開口，表示「真得很傷心」，陳嘉緯才20幾歲，是個很乖的孩子。中央社記者沈佩瑤攝 111年1月12日