宜蘭船主積欠29萬元勞健保費與罰款 漁船遭查封

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法務部行政執行署宜蘭分署12日表示，一名張姓船主積欠勞健保費與罰款等，合計滯納金額約新台幣29萬元，其名下一艘總噸位85.67噸的漁船日前已被查封，呼籲當事人儘速出面處理。（法務部行政執行署宜蘭分署提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年1月12日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣12日電）法務部行政執行署今天表示，宜蘭張姓船主積欠勞健保費與罰款等，合計滯納金額約新台幣29萬元，行政執行署日前已查封他的漁船，呼籲當事人出面解決問題。

法務部行政執行署宜蘭分署今天發布新聞稿表示，最近辦理「加強執行滯納違反道路交通管理處罰條例罰鍰及ETC通行費專案」，清查這類案件義務人名下財產，發現宜蘭頭城張姓男船主積欠健保費約14萬7000元、勞保費約10萬元，還有交通罰鍰等，總滯納金額約29萬元，但他名下有1艘總噸位85.67噸的漁船。

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宜蘭分署指出，經調查這艘漁船入出港紀錄，確認漁船所在停泊港後，本月7日前往基隆八斗子漁港，由行政執行官到現場查封，並請船長協助轉達張男，請張男出面解決問題，盡速處理欠款事宜；如仍不繳或未申辦分期繳納，宜蘭分署不排除拍賣漁船，抵償欠款。

據了解，約80噸的延繩釣新船，價值可達2000萬元，遭查封的這艘中古漁船可能還價值上千萬元。（編輯：張銘坤）1110112