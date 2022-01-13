高雄男感情受挫上總統府信箱揚言燒區公所 遭警逮捕

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高雄19歲王姓男子因感情受挫，12日晚間上總統府陳情信箱揚言縱火燒高雄阿蓮區公所及阿蓮分駐所，警方循線逮捕，依恐嚇公眾罪嫌移送偵辦。（警方提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月13日

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（中央社記者曾以寧高雄13日電）高雄19歲王姓男子因感情受挫，昨天晚間上總統府陳情信箱揚言縱火燒高雄阿蓮區公所及阿蓮分駐所，並聲稱已經做好土製爆裂物，遭警循線逮捕，依恐嚇公眾罪嫌移送偵辦。

高雄19歲王男昨天晚間8時29分寫信至總統府陳情信箱，揚言要放火燒高雄阿蓮區公所及高雄市政府警察局湖內分局阿蓮分駐所，文中表示「不要問我為什麼、我就是要燒」，並聲稱自己已經做好土製爆裂物，甚至訂出引爆期程。

高雄市政府警察局湖內分局發布新聞稿表示，晚間9時許接獲總統府公共事務室轉報後，即循電子郵件等線索、比對大數據資料庫分析，鎖定居住於阿蓮區的19歲王男，2小時內將王男帶回偵辦。

警方指出，王男並未實際持有爆裂物或縱火物品，只因追求女生遭拒導致情緒失控，才上總統府陳情信箱恐嚇，警方未於其他網路平台查獲相關恐嚇內容。

經查，王男和感情對象皆與區公所、分駐所無關，警方推測可能是因為這2個機關是阿蓮地區市中心比較醒目的公務機關，王男才會以此為目標進行恐嚇。全案警訊後依恐嚇公眾罪移送台灣橋頭地方檢察署偵辦。

警方並呼籲，任何透過網路手段涉及恐嚇公眾的案件，都將嚴正執法、積極查辦，民眾切勿認為僅是單純情緒抒發就以身試法。（編輯：陳仁華）1110113