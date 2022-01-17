北市士林汽車廢棄場大火 10多輛汽車遭燒毀

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台北市士林區延平北路7段一處汽車廢棄場17日晚間發生火警，場內停放汽車突然起火，隨即火勢蔓延燃燒鄰近10多輛汽車，現場火勢猛烈，濃煙直竄天際。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年1月17日

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（中央社記者黃麗芸台北17日電）台北市士林區延平北路7段一處汽車廢棄場今晚發生火警，場內停放汽車突然起火，隨即火勢蔓延燃燒鄰近10多輛汽車，警消獲報立即派員到場馳援，詳細起火原因仍待調查釐清。

北市警消今晚6時56分獲報，指位於士林區延平北路7段176巷內的一處汽車廢棄、維修場發生火警，場內停放汽車不知原因突然起火燃燒，並波及周遭10多輛汽車被燒損，現場火勢猛烈，濃煙直竄天際。

消防局立即派遣28輛消防車、2輛救護車和78人前往現場救火，幸好現場火勢並不會波及鄰近建物，無人員傷亡。

據了解，汽車廢棄場負責人向警方表示，自己下班前曾巡視場區，確定無人在內。

警方後續將調閱案發處周遭監視器追查，火調人員也將採證鑑識，以釐清火災肇因。（編輯：李錫璋）1110117