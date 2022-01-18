偽科技公司線上博弈詐財 刑事局逮34嫌送辦

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莊姓男子在台申請登記3間科技公司，實際卻涉及替境外博弈平台商提供服務，詐騙受害者至少30多人，警方日前兵分多路到台北市及台中市多處據點執行搜索行動，共拘提莊男在內等34嫌到案，並查扣現金新台幣968萬餘元、電腦主機25台、手機和公司帳冊等證物。中央社記者黃麗芸攝 111年1月18日

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（中央社記者黃麗芸台北18日電）莊姓男子在台申請登記3間科技公司，實際卻涉及替境外博弈平台商提供客服、運維等服務，刑事局追查發現以下注不出金方式詐騙逾30人，兵分多路至台北和台中拘提34嫌到案。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第七大隊副大隊長黃國師表示，警方日前偵辦英商美亞國際有限公司等3間在台登記科技公司涉嫌自民國109年起，替境外博弈平台商提供客服、技術開發、程式維護、人事行政和財務管理等服務，且在台北市和台中市成立多處犯罪據點。

全案由台中地檢署檢察官協調台北、士林地檢署檢察官，並指揮刑事局和台中市警察局刑事警察大隊等單位跨區聯合偵辦。

根據警方調查了解，涉案3公司的6個據點遍及台北市信義區、大安區、內湖區和台中市西屯區，在台負責人為有賭博前科的43歲莊姓男子，他檯面上在台申請合法登記科技公司，但實際卻專替境外博弈平台商提供服務，專門負責線上博弈後端運維及博弈彩金管理。

同時，莊男等嫌負責運維的博弈彩金管理系統，設定各類博弈遊戲頭獎中獎率低至0.2%至1%，還附帶嚴苛的連帶條件，可謂「十賭九輸」。

另針對初期小額投資賭客獲利都會出金以搏取信任，但賭客後續下注獲利大筆金額就不出金，已知詐騙受害者至少30多人，詐騙金額超過新台幣上百萬元。

專案小組經長期偵蒐，見時機成熟之際，於今年1月5日兵分多路到台北市及台中市多處據點執行搜索行動，共拘提莊男在內等34嫌到案。

現場還查獲「新濠」、「雲頂」和「皇冠娛樂」等線上博弈後端運維及博弈彩金管理系統，並查扣現金新台幣968萬餘元、電腦主機25台、手機和公司帳冊等證物，以及凍結帳戶668萬餘元。

專案小組透過此非法集團運維的博弈彩金管理系統發現，其背後母公司實為境外的菲律賓81集團。

全案依涉賭博、洗錢和詐欺等罪分送中檢、北檢和士檢偵辦，主嫌莊男裁定以30萬元交保，其餘犯嫌則分別為以10萬元至3萬元不等金額交保。（編輯：方沛清）1110118