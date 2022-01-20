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詐騙犯盜網美照誘人進博弈平台 台南警逮7人送辦

2022/1/20 15:54（1/20 16:11 更新）
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台中傅姓男子長期參與詐騙集團水房工作，自立門戶後盜用網美照誘騙男子投入博弈平台，台南警方19日逮捕7人送辦。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年1月20日
台中傅姓男子長期參與詐騙集團水房工作，自立門戶後盜用網美照誘騙男子投入博弈平台，台南警方19日逮捕7人送辦。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年1月20日
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（中央社記者張榮祥台南20日電）台中傅姓男子長期參與詐騙集團水房工作，去年10月自立門戶，嫌棄時下假檢警手法缺陷太多，改以網美照誘騙男子投入博弈平台，3個多月得手300萬元，台南警方昨天逮捕7人送辦。

台南市警局第五分局偵查員今天告訴中央社記者，42歲傅男長期參與詐騙集團水房工作，去年10月自立門戶，在台南設立機房和水房後招兵買馬。但傅男認為時下假檢警詐欺手法缺陷太多，改採透過網美照引君入甕，誘騙男子投入博弈平台。

警方調查，傅男將旗下共犯分為「男生組」及「女生組」，傅男以及楊姓、羅姓、江姓、沈姓4名男子，先盜用網美照到交友網站吸引被害人聊天，說服對方加入博弈平台上鉤後，再由王姓、莊姓2名女子在水房擔任「客服人員」，協助被害人以現金兌換博弈平台點數，再誆騙有程式可代操賭盤獲利。

傅男詐騙經驗豐富，在LINE設立群組，由「男生組」和「女生組」回答被害人各種問題，同時將群組命名為「美睫、美甲」等，以規避警方查緝；遭誘騙男子起初會嚐到甜頭，之後投入大筆資金，最終結果都是「操作失利」，血本無歸。

警方昨天兵分多路，破獲傅男的機房和水房，分別在台中和台南逮獲傅男等7人到案，並起出19具手機、3台平板電腦、8台電腦、3張提款卡、1本存簿及新台幣42萬2200元。

傅男等人詐騙3個多月，得手300萬元，全台有20人受騙，警方訊後，今天依組織犯罪防制條例、詐欺、賭博等罪嫌移送台南地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1110120

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