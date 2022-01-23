慣竊缺錢竟下手議員服務處 北市警南下追賊送辦

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（中央社記者黃麗芸台北23日電）50多歲慣竊盧姓男子為贖回留置在麻將館的身分證，竟起歹念下手行竊台北市議員陳炳甫的服務處，得手新台幣3000元後即赴麻將館消費再逃至雲林，警方循線驅車南下逮人送辦。

台北市警察局大同分局今天發布新聞稿表示，轄下寧夏路派出所於去年12月20日下午4時30分許接獲保全轉110報案，稱陳炳甫服務處遭竊，所長葉育忻立即率線上警力到案發現場偵查。

根據警方調查了解，現場門鎖並未遭到破壞，辦公室也未有翻動跡象，隨後再調閱服務處內監視器查看發現，案發時有名身著黃色毛帽、條紋長袖上衣、黑口罩和黑色手套男子從後窗侵入，並翻動靠近牆壁和內部辦公桌抽屜，順利得手3000元後逃逸。

派出所警員一眼認出犯嫌為58歲慣竊盧男，隨即成立專案小組追查，結果發現盧嫌得手後就立即到萬華區麻將館消費，之後再到萬華車站搭車南下至雲林躲藏。

警方趕忙驅車南下，並聯繫當地火車站務人員、派出所及雲林警方協助，最後在車站旁公園內查獲熟睡的盧嫌，他身上仍穿著犯案時服裝，且身邊還有作案工具老虎鉗等，警方立即逮捕並查扣其身上僅存贓款300元。

盧嫌供稱，因自己積欠麻將館入場費而留置身分證在館內，為贖回證件才下手行竊，詢後全案依加重竊盜罪準現行犯進行逮捕並帶回偵辦。（編輯：方沛清）1110123