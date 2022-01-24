春節安維啟動 內政部發獎勵金慰勞員警和民力

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（中央社記者黃麗芸台北24日電）因應春節到來，警方加強重要節日安全維護工作自今晚啟動，為期15天，內政部次長陳宗彥、警政署長陳家欽晚間也到台北市警局視察首日擴大臨檢勤前教育，並發放獎勵金慰勞。

台北市警察局中山分局今晚舉行111年度加強重要節日安全維護工作首日擴大臨檢勤前教育，以維護春節期間治安。

陳宗彥晚間10時30分許偕同陳家欽、台北市警察局長楊源明到場，一同慰勉辛勞執勤的員警和無私奉獻的義警、民防、義交、守望相助隊及警察志工等協勤人員，並發放團體獎勵金及協勤民力慰勞金。

中山分局透過新聞稿表示，加強重要節日安全維護工作自今晚10時起至2月7日晚間12時止，共計15天，執行主軸為「治安平穩、交通順暢、民眾安心」。

治安平穩部分，中山分局110年度執行「安居緝毒專案」，共破獲10處販毒集團，緝獲藥頭及藥腳17人、毒品102.3公克；「打詐斬手行動」也共查獲車手98人，並積極攔阻74人的被害款項、共計逾新台幣2443萬餘元；「掃黑肅槍」則緝獲1把制式槍枝、9把改造槍枝及2把空氣槍，且查獲1名犯罪組織治平對象。

交通順暢方面，中山分局針對轄內易壅塞路段分析出其前3名交通違規行為，分別為違規停車、闖紅燈、違反標誌（線）行駛等，藉此強化勤務規劃和加強取締相關違規項目，去年取締件數依序為4萬2277件、7349件和7008件，確保民眾行的便利。

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民眾安心部分，春節期間除加強轄內各金融機構巡守外，也提供民眾（含外僑）舉家外出住居安全維護，於治安或交安顧慮區塊設置機動派出所，協助失蹤人口返家團圓和鉅額提款護送等服務。

中山分局長許頌嘉表示，除將動員所有警力外，也將結合義警、民防、義交、守望相助隊及警察志工等團體共同參與安全維護工作，務必做好3大主軸工作，讓民眾能安心過好年。（編輯：李錫璋）1110124