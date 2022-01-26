涉冒用前副總統夫人名義詐12億 男子遭羈押禁見

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（中央社記者沈佩瑤新北26日電）蔡姓男子涉冒用前副總統夫人等名義虛捏不實投資案，詐得約12億元。檢調24日兵分12路搜索蔡男住所、辦公室等處，拘提被告並約談證人共8人到案，複訊後向法院聲押禁見獲准。

新北地方檢察署今天發布新聞稿指出，73歲蔡姓男子為某總商會台灣分會理事長，經營會計師事務所、多媒體公司、投資顧問等多家公司。

蔡姓男子明知名下公司並無經手任何投資案，為取信大眾，自民國102年起，向投資人出示與前副總統蕭萬長、菲律賓總統杜特蒂、國光生技董事長詹啟賢等政商名流合照。

他並冒用前副總統蕭萬長夫人朱俶賢、台塑石化股份有限公司、中聯資源股份有限公司、燁聯鋼鐵股份有限公司、國光生技股份有限公司名義，偽造合約書或基金名冊，虛捏各種不實投資案，招攬外界投資，目前已知吸收及詐騙不法所得約有新台幣12億元。

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新北檢黑金組檢察官蔡妍蓁24日指揮內政部警政署刑事警察局、法務部調查局台北市調查處，搜索被告蔡男等人住處及辦公室處所等12個地點，查扣手機、電腦等電磁紀錄及文書資料等證物，拘提被告及通知相關證人共8人到案說明。

檢察官訊問完畢後，認被告蔡男違反銀行法、涉犯詐欺罪犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見；法院於今天凌晨2時許，裁定羈押並禁止接見通信。（編輯：李錫璋）1110126