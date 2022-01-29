國1楠梓段10車追撞 1重傷、4輕傷送醫

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國道一號南向360.2公里處29日下午近2時50分發生10車追撞事故，造成一輛小貨車車頭全毀、駕駛重傷送醫。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月29日

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（中央社記者曾以寧高雄29日電）國道一號南向360.2公里處今天下午近2時50分發生10車追撞事故，造成1人重傷、4人輕傷送醫；現場狀況仍未排除，占用3線車道，造成楠梓路段持續回堵，時速僅約20公里。

國道一號南向360.2公里處今天下午近2時50分發生10車追撞事故，造成1人重傷、4人輕傷，所幸傷者意識清楚，已送醫治療。

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國道公路警察第五大隊說明，現場為全營聯結車、營業遊覽大客車、小貨車與7輛自小客車等10車追撞事故，造成一輛貨車車頭全毀、54歲駕駛重傷但意識清醒，並有60歲男性遊覽車駕駛與3名自小客車駕駛、乘客受到輕傷，共5人受傷。

警方表示，事故發生原因及經過尚待釐清。但現場共占用3車道，目前僅內線車道通行，加上春節連假出遊車潮，根據1968高速公路即時路況，楠梓到鼎金系統持續回堵，時速僅約20公里，岡山到楠梓段時速也不足60公里。（編輯：李亨山）1110129