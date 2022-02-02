嘉義大凍山步道1男摔落20公尺深山谷 輕傷送醫

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春節連假，嘉義縣有7名民眾相偕至竹崎鄉大凍山步道健行，其中1名32歲男子不慎摔落約20公尺深的山谷，消防人員立即架設繩索，將傷者順利救出，送醫治療。（嘉義縣防局提供）中央社記者黃國芳傳真 111年2月2日

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（中央社記者黃國芳嘉義縣2日電）春節連假，嘉義縣有7名民眾相偕至竹崎鄉大凍山步道健行，其中1名32歲男子不慎摔落約20公尺深的山谷，消防人員前往救援，所幸意識清楚、右肩擦傷，無生命危險。

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嘉義縣消防局今天下午2時49分接獲報案，指竹崎鄉大凍山步道，有一行7人從嘉義水上至大凍山健行，其中1名年約32歲男子不慎摔落約20公尺深的山谷，立即派遣奮起湖、阿里山及三和分隊前往救援。

消防人員抵達現場後，發現摔落山谷男子意識清楚，僅右肩擦傷、右腰疼痛，消防人員立即架設繩索，以軟式擔架及斜坡板拖拉方式，將傷者順利救出，送醫治療。（編輯：卞金峰）1110202