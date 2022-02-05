斷開與惡的連結 高檢署推動扣押域名首戰告捷

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高檢署「聲請法院扣押域名並執行DNS RPZ（停止解析）」推動計畫成員、檢察官吳慧蘭（圖）表示，當涉及犯罪的網站設在國外時，執法機關往往有志難伸，但總不能雙手一攤，此計畫即是希望確立創新可行的偵查手法。中央社記者蕭博文攝 111年2月5日

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（中央社記者蕭博文台北5日電）110年12月24日下午5時，安博盒子非法影像來源的其中56個網址遭台灣網路資訊中心「停止解析」，形同斷訊，讓高檢署推動扣押域名並停止解析的計畫首戰告捷。

台灣高等檢察署為整合網路犯罪查緝，成立查緝資通犯罪督導中心，鎖定電信詐欺等資通案件，建構大數據辦案模式，也試圖針對域名濫用案件尋求辦案新途徑。

高檢署「聲請法院扣押域名並執行DNS RPZ（停止解析）」推動計畫成員、檢察官吳慧蘭接受中央社記者專訪時表示，當涉及犯罪的網站設在國外時，執法機關往往有志難伸，但總不能雙手一攤，此計畫即是希望確立創新可行的偵查手法。

吳慧蘭舉例，執法機關逮到犯罪網站的主嫌，過往都會要求被告配合主動關閉網站，但若找不到主嫌，而網站又是架設在國外無法關閉時，即時停止台灣使用者與設在國外網站伺服器的連線，是可以嘗試的方向。

她說，財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）無法將設在國外的網站關閉、斷訊，但可以停止台灣使用者連上國外的犯罪網站；換言之，當TWNIC停止提供台灣使用者特定域名的解析服務，台灣使用者將無法連上特定域名，達到域名扣押的效果。

吳慧蘭舉例，域名就是網域名稱，IP就像地址，如同法務部是名稱，台北市重慶南路一段130號是地址；當郵局收到收件人為法務部的信件時，會將法務部轉成地址以便遞送，過程就類似網路世界的「解析」，當提供解析的TWNIC停止解析，使用者便無法連上IP。

吳慧蘭表示，技術、想法皆可行，但法界之前對此並無共識，必須建立法律概念與架構，讓法官能夠做出正式的裁定，TWNIC才能接續執行。

推動計畫成員、高檢署檢察官廖先志說，依刑法第38條第2項規定，得沒收犯罪工具，因此域名若供犯罪所用，也可依法沒收；而不法業者向網域管理登記機構要求提供域名使用權利，屬於一種債權，可作為扣押標的。

廖先志指出，所謂的域名扣押，就是扣押犯罪者要求網域管理機構提供使用網域的服務，新北地檢署在安博盒子案中，即是以此依據向新北地院聲請域名扣押獲准。

推動計畫成員、高檢署檢察官林彥良則提到，網路世代所有犯罪都有可能透過域名進行，包括非法影音、賭博，檢察官要想辦法阻斷連結，保全證據原樣，也防止被害人、使用者、著作權人受到進一步的損害。

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林彥良說，面對域名在國外的案件，執法機關可先透過域名扣押並停止解析的方式，先控制台灣內部損害，更重要的是能藉由法院扣押裁定，透過司法互助，請求其他國家根本性地扣押、沒收域名，做到真正的斷訊。

吳慧蘭指出，希望藉由新北檢此次成功案例，帶動其他檢察官提出聲請，也讓法院有機會面對此議題並表示意見，讓法界逐步形成共識，檢察官即能擁有對抗域名濫用案件的新武器。（編輯：李亨山）1110205