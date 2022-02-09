拍賣新店豪宅 底價5520萬元

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（中央社記者蕭博文台北9日電）行政執行署台北分署今天表示，15日將舉行123聯合拍賣會，最吸睛的標的首推新店知名社區玉上園大樓物件，房地連同2個停車位，底價共新台幣5520萬元。

法務部行政執行署台北分署發布新聞稿表示，123聯合拍賣會將於15日下午3時於台北分署登場，不動產部分採現場及通訊投標併行的方式進行，共拍賣50筆土地及1筆建物，皆屬投資自用兩相宜的物件。

台北分署表示，不動產標的最吸睛的首推新北市新店區玉上園大樓物件，由台北地檢署囑託拍賣，房屋位於26樓，主建物及附屬建物面積共約54.35坪，為無人居住的毛胚屋，另於社區地下2樓附有2個停車位，拍賣底價共5520萬元。

台北分署指出，玉上園大樓物件位處新店正核心，鄰近捷運七張站及大型購物中心，生活機能極佳，歡迎民眾競標。

新聞稿另指出，本次拍賣會將有高貴奢華的翡翠手錶亮相，這只手錶經鑑定總重量67.94公克，依市場狀態，手錶屬精密製造，為高檔奢侈品，適合名家收藏。

此外，拍賣會也將推出手工波蘭陶、保暖觸控手套及可洗口罩組，另有水彩畫名家鄭香龍的「山腳一隅」等3幅畫作、石材印章等進行拍賣，歡迎有興趣的民眾參與競標。（編輯：李亨山）1110209