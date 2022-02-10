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遠東航空不服撤照興訟 法院判決駁回

2022/2/10 10:43（2/10 11:22 更新）
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遠東航空不滿民用航空運輸業許可證遭撤銷並提起行政訴訟，法院10日宣判遠航敗訴。（中央社檔案照片）
遠東航空不滿民用航空運輸業許可證遭撤銷並提起行政訴訟，法院10日宣判遠航敗訴。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉世怡台北10日電）遠航不滿民用航空運輸業許可證遭撤銷，控告交通部，提起行政訴訟，法院今天宣判判決駁回，遠航敗訴，可上訴。遠航董事長張綱維今天聆判後直言太扯會上訴。

張綱維去年11月間赴台北高等行政法院開庭後受訪表示，民航局違法濫權懲處是受到南部重量級立委的壓力，立委姓名不方便透露。

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全案緣於，遠東航空於民國108年12月12日向民航局提出，隔日起暫停所有航線營運，民航局認定遠航無預警停飛違反民航法，報請交通部廢止遠航民用航空運輸業許可證，交通部在109年1月31日同意，民航局也裁罰遠航新台幣300萬元。

遠航針對民用航空運輸業許可證遭撤銷，曾向交通部2度提起訴願，但被駁回，遠航提行政訴訟，由北高行審理。（編輯：黃世雅）1110210

遠航不滿民用航空運輸業許可證遭撤銷，控告交通部，提起行政訴訟，法院10日宣判判決駁回，遠航敗訴，可上訴。遠航董事長張綱維（圖）聆判後直言太扯，會上訴。中央社記者徐肇昌攝 111年2月10日
遠航不滿民用航空運輸業許可證遭撤銷，控告交通部，提起行政訴訟，法院10日宣判判決駁回，遠航敗訴，可上訴。遠航董事長張綱維（圖）聆判後直言太扯，會上訴。中央社記者徐肇昌攝 111年2月10日
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