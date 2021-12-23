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遠東航空盼比照阿羅哈客運給復飛 王國材：兩者不一樣

2021/12/23 09:47（12/23 10:09 更新）
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遠東航空董事長張綱維（前）及員工23日到行政院陳情，盼能比照阿羅哈客運，讓遠航復照。（中央社檔案照片）
遠東航空董事長張綱維（前）及員工23日到行政院陳情，盼能比照阿羅哈客運，讓遠航復照。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北23日電）遠航董事長張綱維及員工今天到行政院陳情，盼能比照阿羅哈客運，讓遠航復照。交通部長王國材表示，遠航跟阿羅哈客運不一樣，且104年到108年都有輔導遠航，但遠航沒有辦法達到目標。

張綱維與員工自救會代表今天前往行政院陳情，希望行政院長蘇貞昌責成交通部，比照阿羅哈客運給遠航及其員工機會。

王國材在立法院交通委員會會前接受媒體聯訪時表示，遠航是在108年因為無預警停飛被交通部撤銷許可，跟阿羅哈客運不一樣，阿羅哈客運是在營運上決定要不要停駛，所以才請公路總局輔導。

王國材指出，過去民航局也對遠航有輔導，104年到108年撤照前，都有對財務、飛安等給予協助跟輔導，但遠航沒有辦法達成目標。

王國材強調，遠航已經撤照，遠航提起訴願也被駁回，目前進行行政訴訟中，會按照程序執行。（編輯：謝雅竹）1101223

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