涉掏空2.8億元 前台灣富士全錄營業本部長遭起訴

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（中央社記者蕭博文台北11日電）前台灣富士全錄吳姓營業本部長任內涉不實交易，導致公司損失新台幣2.8億餘元。北檢今天依背信、洗錢等罪嫌起訴吳男等9人，並以吳男態度不佳、情節重大，請法院從重量刑。

台北地方檢察署起訴書指出，吳姓男子曾任職台灣富士軟片資訊股份公司前身台灣富士全錄，擔任資產管理處處長，民國102年起擔任營業本部本部長，經手資訊管理系統採購業務。

吳男見採購業務有利可圖，為切斷資金與犯罪關聯性，先於99年間指示胞妹及當時的妹夫（現已離婚）成立公司，另自100年起與台灣富士全錄的交易廠商業務、負責人合作不實交易。配合的業者為美化個人業績或從中牟利，因而應允。

吳男採小額、多筆、分散供應商等方式，並以難以實際驗收的軟體項目作為不實採購案標的，與6家公司人員進行不實交易，使台灣富士全錄自100年至107年間無端支付貨款達2億8238萬餘元。

起訴指出，吳男從中獲利2億6727萬餘元，並將贓款匯入胞妹公司的銀行帳戶、妻子等親友帳戶。

案經日本總公司清查，發現台灣富士全錄資產中的軟體比例過高，且採購廠商過於集中，多數採購項目均為吳男擔任本部長期間核決且金額不到50萬元，另有軟體使用目的無從確認等異常情形，經台灣富士全錄擴大清查後提出告訴。

檢察官認為，吳男與妻子、胞妹、胞妹前夫、廠商業務人員共9人，涉犯背信、洗錢、偽造文書等罪嫌，今天向法院提起公訴，並請法院沒收吳男與妻子遭扣押的存款新台幣1926萬餘元、價值約1億元的不動產。

起訴書指出，吳男曾為台灣富士全錄台籍幹部最高決策者，卻違背公司規定，使公司受有鉅額虧損、情節重大，且犯後始終否認犯行，犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

檢察官認為，吳妻、吳男胞妹及前夫雖非主謀，但全力配合吳男犯罪計畫，將台灣富士全錄視為私人金庫，從中牟取暴利，吳男胞妹更是對案情避重就輕，請法院量處適當之刑。（編輯：李錫璋）1110211