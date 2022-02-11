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首頁 / 社會

保全內神通外鬼搶自動櫃員機 檢方求重判主嫌

2022/2/11 18:40
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（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北地檢署今天偵結去年12月發生的五股超商ATM搶案，依加重強盜罪起訴主嫌劉姓男子、任職保全的內應主嫌蔡姓男子，並建請從重量刑；另外，同夥共犯項姓少年由少年法庭審理。

新北市五股區去年12月發生超商搶案，搶匪趁保全人員維修櫃員機時，持空氣槍強盜新台幣121萬4500元現鈔後逃逸；警方當晚逮捕劉姓主嫌、項姓少年及林姓白牌車司機。

新北地檢署今天偵結，起訴書表示，蔡男與劉男為朋友關係，蔡男自民國110年11月起，在立保保全公司擔任服務員，配合電腦維護人員至排定區域，戒護維修或保養自動櫃員機。

蔡男與劉男發現，維修與保養櫃員機時，現場戒護人力單薄，可輕易接近並取得現金鉅款；因此，邀約項姓少年入夥犯案，預謀強盜自動櫃員機現金鉅款，並由蔡男擔任內應，提供自動櫃員機維修工作日程，以利於事先規劃。

起訴書說，蔡男將他所有的2把空氣槍交給劉男犯案使用，並於民國110年12月14日，將自己的戒護工作日誌傳訊息給劉男。劉男與項男當天搭乘不知情白牌車林姓司機轎車，前往五股區凌雲路三段萊爾富超商凌雲店。

起訴書表示，劉男當天傍晚趁蔡男及其他保全、電腦工程師抵達開始保養櫃員機後，夥同項姓少年持槍強盜；擔任戒護保全的蔡男，配合佯裝遭主嫌劉男壓制，另1名保全欲前往救援時，也遭劉男恫嚇開槍而制止。

劉男與項姓少年得手後逃離現場，警方當天晚間7時14分許，在新北市三峽區中正路與中園路口處查獲2人，現場並扣得空氣槍2把、作案衣物及犯罪所得現金。

起訴書說，警方針對蔡男、劉男所持用的行動電話數位採證，才發現保全人員蔡男為內應核心共犯，蘆洲警察分局報請檢方偵辦。

起訴書表示，被告劉男、蔡男犯加重強盜罪嫌，2人與少年項男共同犯下本件犯罪，建請法院依兒童及少年福利與權益保障法，加重2人其刑至1/2。

另外，檢察官認為，劉男與蔡男2人共謀，在不特定多數人出入的便利商店持槍強盜，並對在場保全人員及工程師強暴脅迫，惡性重大，嚴重危害社會安全秩序，建請從重量刑。不知情的白牌車司機則不起訴。（編輯：方沛清）1110211

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