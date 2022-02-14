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男子駕車逆向昏睡車道 查獲毒品彩虹菸

2022/2/14 09:48
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（中央社記者吳睿騏桃園14日電）桃園市警局桃園分局景福派出所員警巡邏時，發現一名男子駕車逆向停放車道上昏睡，叫醒後檢測無酒駕，但發現車上藏有毒品彩虹菸，警方調查後依毒品危害防制條例送辦。

景福派出所所長吳政哲今天接受媒體採訪，他表示，員警在凌晨3時許巡邏時，於民權路上發現一輛自小客車逆向停放在車道上不動，擔心車內駕駛的狀況及影響他人行車安全，員警立即上前查看，發現22歲的駕駛陳男竟在車內睡著了。

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吳政哲說，陳男被叫醒後下車表示，回家途中因為太累睡著，警方初步測試並無酒精反應，不過員警聞到陳男身上有一股菸味，詢問是否有吸菸習慣時，陳男竟神情緊張表示抽完了，但遭員警發現駕駛座旁的袋子內尚有香菸，立即請陳男配合將菸取出，經檢視為摻有三級毒品的彩虹菸。

吳政哲指出，陳男藏有毒品遭員警識破當場啞口無語，但否認有吸食毒品，被帶回警局接受調查後，依毒品危害防制條例移送桃園地方檢察署偵辦。（編輯：唐聲揚）1110214

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