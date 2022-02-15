登雪山摔傷男紮營待援2天 直昇機吊掛下山就醫

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（中央社記者趙麗妍台中15日電）有一行3人登山客12日組隊攀登雪山，33歲郭姓男子13日因摔傷無法行走，附近山友協助移動並在雪地紮營待援，台中市消防局申請直升機救援，今天上午成功將郭男吊掛下山就醫。

一行3人登山團體，12日申請攀登台中市和平區雪山，預計15日下山。台中市消防局13日接獲通報，郭男在雪東線10.4公里（雪山圈谷）處不慎摔傷，左腿疑似骨折，脊椎疼痛無法行走，請求派員協助。

台中市消防局派遣谷關、和平分隊2車4人前往救援。附近恰好有其他正在進行雪地訓練的團體，協助將受傷的郭男移往雪東線9.7公里處帳篷處，等待救援。但因山區氣候連日惡劣，直升機無法飛行。

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台中市消防局今天透過新聞稿表示，14日下午，搜救人員接觸郭男，他受傷嚴重且無法排除腰椎受傷問題，不建議移動，等待直升機執行吊掛作業，並留下2名搜救人員陪同，其餘人員返回三六九山莊待命。

今天上午該登山團的外籍領隊背部疼痛，身體明顯不適，也申請一併吊掛下山就醫。7時56分執行直升機吊掛任務成功，8時11分抵達東勢河濱公園，2名傷者分別送往東勢農民醫院救治。（編輯：陳政偉）1110215