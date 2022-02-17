前基隆議員韓良圻涉詐領助理費 100萬元交保

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（中央社記者沈如峰基隆17日電）前基隆市議員韓良圻涉嫌利用人頭，詐領約新台幣889萬元議員助理費，檢方今天起訴後移審基隆地方法院。法院表示，經開庭後，諭知韓良圻100萬元交保。

韓良圻兒子、現任基隆市議員韓世昱告訴中央社記者，傍晚獲知法院裁定出爐後，就前往法院為父親辦妥交保手續。

韓世昱說，父親的手腳因血液循環不好，過去在被收押時無法定期在過去固定的醫院看診，希望這次交保後父親可以好好照顧身體，恢復健康，感謝各界關心。他堅信父親從政以來都是清廉。

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基隆地方檢察署表示，韓良圻曾是基隆市第14屆至第18屆議員，涉嫌在民國98年8月起至108年1月止，利用未實質擔任助理的楊姓、簡姓被告為人頭，向議會申報擔任公費助理職務，按月向議會詐領公費助理薪資，致使議會不知情承辦公務人員為不實的登載，韓良圻以這樣的式共計詐領889萬7109元。

檢方指出，韓良圻涉嫌違反貪污治罪條例中利用職務上機會詐取財物罪、刑法第214條的使公務員登載不實罪等，予以起訴；楊姓、簡姓被告涉嫌刑法第214條的使公務員登載不實罪嫌，予以起訴。（編輯：戴光育）1110217