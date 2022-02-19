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籃球比賽起爭執打傷對手 男子遭判拘役20天

2022/2/19 13:07
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（中央社記者蕭博文台北19日電）王姓男子參加籃球賽，因犯規與對手謝姓球員爭吵，進而出手毆打謝男。士林地院認為，王男超出運動道德底線而故意傷人，不宜輕縱，日前依傷害罪判處拘役20天，得易科罰金。

士林地方法院判決書指出，王姓男子、謝姓男子於民國109年12月間，分別代表所屬的運輸物流公司，於台北市大同運動中心進行籃球比賽。

王男因犯規與謝男發生口角，徒手毆打謝男，導致謝男左耳挫傷、前胸擦傷。案經謝男提告，士林地檢署依傷害罪嫌起訴王男。一審士林地方法院審理期間，王男自白犯行。

判決指出，運動賽事因選手爭勝心態、頻繁肢體接觸等因素，較易發生衝突，但王男是在球賽中斷後，主動趨前出手毆打已在場邊的謝男。

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承審法官認為，遭毆打的謝男在賽事中斷前與王男並無衝撞，反而是王男對謝男的隊友惡性犯規，遭裁判響哨後引發兩隊衝突，此已非球品好壞，而是超出運動道德的底線，故意行凶傷人的違法問題。

法官認為，王男犯罪動機、目的均無可取，犯罪手段尤為可議，雖坦承犯行，但未與謝男達成和解；因此，雖然謝男傷勢輕微，且王男並無前科，但綜觀全情，仍不宜輕縱，依傷害罪判處王男拘役20天，如易科罰金，以新台幣1000元折算1天。可上訴。（編輯：李錫璋）1110219

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