男與鄰居不睦毒死家犬報復 檢方依法起訴

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（中央社記者黃國芳嘉義市21日電）嘉義縣黃姓男子與鄰居相處不睦，常有糾紛，被控於去年8月間以農藥毒餌誘殺鄰居家犬報復，犯後還否認犯行，一再矯飾卸責，檢方依違反動物保護法起訴，並建請從重量刑。

嘉義地檢署今天發布起訴書指出，61歲黃姓男子與鄰居羅姓男子平日相處不睦，常有糾紛。2人於去年8月11日凌晨在羅男住處前發生言語爭執，黃男揚言「要把你的狗毒死」後忿忿離去。

事後，羅男在門口巡視查看後並未發現異狀，認為黃男只是講氣話，便不以為意返回屋內睡覺。不過黃男同日凌晨竟趁羅男回屋睡覺，將務農以毒殺蝸牛的農藥，摻入雞肉罐頭食品，在製成毒餌後，將毒餌放在羅男住處圍牆大門旁。

同日清晨，羅男飼養的黑色家犬被放出屋外，並食用黃男放置的農藥毒餌後，在附近農田倒臥抽搐嘔吐，經送醫急救仍不治。

警方於同日據報到場，並會同嘉義縣家畜疾病防治所人員處理，發現羅男住處門口遭放農藥毒餌，且在黃男住處旁水溝發現外觀藍色結晶狀的農藥，經家畜所人員採集死亡犬隻胃內容物，檢驗結果確認均含「加保扶」農藥。

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黃男到案坦承與羅男發生爭執，且持有「加保扶」農藥、雞肉罐頭食品，但辯稱是晚上騎機車經過羅男住處時，被羅男家犬追，因摔倒才把農藥、雞肉罐頭剛好灑落在羅男住處門口，並不是故意放置毒餌。

檢方審酌黃男犯後還否認犯行，一再矯飾卸責，顯然無悔意，又與被害人羅男為鄰居關係，僅因細故而心生怨懟，竟以農藥毒餌誘殺犬隻殘害生命，除依法起訴外，並建請從重量刑。（編輯：張雅淨）1110221