查扣毒駕男房產持分 家族恐都更破局助繳清罰款

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（中央社記者劉世怡台北22日電）行政執行署士林分署今天表示，北巿蔡姓男子因吸毒駕車等遭罰16萬餘元不繳，分署查扣他繼承持分房產後，蔡姓家族考量他戒毒中沒法出面，查扣恐使都更破局，籌款替他繳清罰款。

士林分署新聞稿指出，家住台北巿北投區的55歲蔡姓男子於民國108年8月23日騎機車返家時遭警察攔檢，被檢測出有吸食毒品反應，台北市交通事件裁決所裁罰新台幣9萬元，並限制一年內不得考領駕駛執照。

此外，蔡男於107年至109年期間因無照駕駛機車6次及闖紅燈1次均遭開罰，累計積欠罰款共14萬6700元。

新聞稿提及，蔡男對罰款置之不理，台北交裁所將案件移送士林分署執行，分署查到蔡男名下有位於北投區的房產持分，並於1月25日執行查封。

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蔡男的侄子日前到分署表示，蔡男現在正在戒治所戒毒中，無法處理積欠罰款，遭查封的房產是蔡男祖父遺留已有80年歷史，因位於距離捷運奇岩站僅5分鐘路程的精華地段，有建商一直在與家族長輩洽談都更案，如果蔡男所有的持分遭到查封拍賣，將使整個都更案前功盡棄，經家族緊急商議後，決定籌措款項。

士林分署指出，侄子已將蔡男所欠款項全數繳清，包含毒駕與交通違規罰鍰14萬6700元、健保費9737元、毒品戒治費用6768元，共16萬3497元；分署已請地政機關塗銷查封登記，以返還蔡男名下房產持分，全案順利圓滿落幕。（編輯：張銘坤）1110222