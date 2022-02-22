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軍情局女中校遺失機密文件 緩起訴須繳公庫3萬

2022/2/22 16:19
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（中央社記者劉世怡台北22日電）國防部軍事情報局蔡姓女中校涉將副局長批准的機密文件遺失。士林地檢署日前認定，她不慎遺失已尋求補救之道，未造成實質損害，處分緩起訴，須繳公庫新台幣3萬元。

緩起訴處分書指出，蔡女為國防部軍事情報局第一處第四組中校特參官，承辦績效評鑑業務，2021年4月27日，依公文流程，將工作績效評鑑案的簽呈，依序向業務主管、副局長批准，並列為「機密」，原應由蔡女辦畢並歸檔，但蔡女到了9月，接續辦理「下半年工作績效評鑑案」，她想拿出上半年資料比對，卻始終遍尋不著。

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處分書指出，蔡女利用下班時間翻箱倒櫃，始終找不到遺失的簽呈，懷疑與其他文件，一起放入碎紙機，但無法證明，後來向主管報告，軍情局依法予以告發，認為她疏於未注意，遺失機密簽呈。

士檢日前偵結，審酌蔡女坦承犯行，犯後態度良好，且她不慎遺失文件後未隱匿情事，主動向所屬長官反映並積極尋找，尋求補救之道，並未造成實質損害，所犯情節非重，予以緩起訴2年處分，須繳交公庫新台幣3萬元。（編輯：李亨山）1110222

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