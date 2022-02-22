女老師遭警壓制案不起訴再議發回 桃檢開偵查庭

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音樂女老師詹慧玲（左）遭員警壓制逮捕案，詹慧玲於檢方不起訴後提起再議，經台灣高等檢察署發回，桃檢分案後再由另名檢察官續行偵查，22日下午再開偵查庭。詹慧玲受訪表示，聲請再議是希望能藉此事件幫曾遭違法臨檢的人一吐怨氣，也盼經由法院認定違法，遏止警方不當行為。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年2月22日

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（中央社記者吳睿騏桃園22日電）音樂女老師詹慧玲遭中壢員警壓制逮捕案，雙方獲不起訴處分，詹女聲請再議經高檢發回，桃檢今天再開偵查庭。詹女說，希望遏止警方不當行為。中壢警分局表示，尊重桃檢的調查。

詹慧玲去年4月22日因拒絕中壢警方盤查、罵員警「很蠢」，遭員警以柔道「大外割」當街壓制，並依照刑法侮辱公務員罪嫌移送。

不過，詹慧玲認為警方濫權，對葉姓員警提出涉犯刑法公務員假借職務上之機會故意犯強制、傷害、妨害自由等罪嫌告訴。

桃園地方檢察署在去年10月26日表示，雙方皆不起訴處分。

詹慧玲事後提起再議，經台灣高等檢察署於去年12月發回，桃檢分案後由另一名檢察官續行偵查，並於今天下午4時許再開偵查庭。

她出庭後接受媒體訪問時表示，聲請再議是希望能藉由她的事件幫曾遭違法臨檢的人一吐怨氣，也希望藉由法院認定違法，遏止警方的不當行為。

她指出，這樣的做法並非針對葉姓員警，也不希望因為員警一時經驗疏忽或認知錯誤而影響一輩子，她在與律師討論後，認為檢方若對葉姓員警緩起訴處分，她可以接受。

詹慧玲委任律師陳孟秀接受媒體訪問時表示，並非要針對個別員警究責或非要員警遭判刑，也理解身為公務員的員警若遭起訴可能是件很嚴重的事，因此也當庭向檢方提出，在意的是員警行為有無明確被檢視違法性，即便檢方予以「緩起訴」也能接受。

對此，桃園市警察局中壢分局指出，尊重桃園地方檢察署的調查。（編輯：戴光育）1110222